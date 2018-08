Lokal BMX rytter til Nordiske Mesterskaber

Ellum/København: Lørdag går startskuddet til dette års udgave af de Nordiske Mesterskaber i BMX. I år foregår stævnet i København og her stiller Klaus Johnsen fra Ellum BMX klub op.

Til arrangementet kan han forvente hård konkurrence fra alle de bedste BMX-ryttere i Skandinavien. Han stiller op i disciplinen Cruise, hvor det gælder om at nå først over målstregen.

Der er træning fredag, hvor rytterne har mulighed for at lære banen at kende, og lørdag er det så finaletid. Den lokale BMX-rytter stiller op i aldersgruppen for de 17-29-årige, og målet for Klaus Johnsen er at yde sit bedste ved at træde hårdt i pedalerne. BMX-køreren lægger dog ikke skjul på, at han håber på at være med, hvor det er sjovt til sidst.

- Drømmen er at køre en top 3 placering hjem i finalen, siger han.

Der er i alt fem ryttere fra Ellum BMX klub, som stiller til start ved stævnet. De lokale BMX-kørere kan under stævnet forvente en solid opbakning fra venner og familie, som har taget turen med til hovedstaden for at skabe en god kulisse til arrangementet.