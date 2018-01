Løsgænger inviterer med brev til samarbejde

Jens Møller, der for nylig meldte sig ud af Venstre, har fundet det nødvendigt at sende et brev til sine kolleger i kommunalbestyrelsen. I brevet opfordrer han politikerne til at samarbejde med ham.

Tønder: Jens Møller er godt nok blevet løsgænger, men han er ikke færdig med at samarbejde. Det vil han gerne understrege, og derfor har han i sidste uge per mail sendt et brev med titlen "Invitation til samarbejde" til sine 30 kolleger i kommunalbestyrelsen. I brevet opfordrer han hele kommunalbestyrelsen til at samarbejde med ham. Han har blandt andet sendt brevet, fordi han ikke har hørt fra borgmester Henrik Frandsen (V) om denne vil samarbejde. Den tidligere Venstre-mand mener, det ville være naturligt, hvis borgmesteren havde taget kontakt til ham, nu hvor han er løsgænger. - Det ville være naturligt, når han står frem og siger, at han vil samarbejde bredt, siger Jens Møller, der mener, at folk skal vide, at han er klar til at arbejde. - Jeg vil samarbejde på kryds og tværs for at opnå resultater. Det er det, jeg er valgt til, siger han. Er samarbejde ikke en naturlig del af det at sidde i kommunalbestyrelsen? - Joh, men situationen er jo anderledes, fordi jeg er løsgænger. Så er der ikke noget naturligt samarbejde. Så derfor finder jeg det nødvendigt at gøre opmærksom på, at jeg jo samarbejder for at opnå resultater.

Jeg vil samarbejde på kryds og tværs for at opnå resultater. Det er det, jeg er valgt til. Jens Møller, løsgænger

Seks har svaret Jens Møller har siden afsendelsen af brevet hørt fra flere kolleger. - Jeg har hørt fra seks stykker, som direkte har skrevet retur og sagt, at de positivt gerne vil samarbejde med mig, fortæller løsgængeren, der oplyser, at han har hørt fra politikere fra flere partier, men han ønsker ikke at sætte partinavne på. Han understreger, at brevet er positivt ment. - Folk skal ikke betragte mig som en sur gammel mand. Jeg vil arbejde for de stemmer, jeg har fået i Tønder Kommunalbestyrelse, fortæller han.