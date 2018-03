Løgumkloster-spejdere på udfordrende englandstur

Løgumkloster: En gruppe Løgumkloster-spejdere tager til England i påsken, hvor spejderne vil udfordre sig selv med såkaldte awards.

- For øjeblikket har vi udfordret os selv med at tage ikke mindre end fire forskellige Awards. Chief Scout's Platinum Award, Chief Scout's Diamond Award, Queen's Scout Award og det krævende Explorer Belt. Sidstnævnte indebærer bl.a. en ti-dages ekspedition i påskeferien til England, skriver Løgumkloster-spejderne i en pressemeddelelse.

Her skal spejderne via en række projekter opleve et andet land, dets natur og socialisere med dets indbyggere.

Spejderne tager først nogle dage i Bath, hvor man skal se de romerske bade og på udflugt til Stonehenge. Derfra går det sydpå til Weymouth. Spejderne skal også besøge Maiden Castle og andre forhistoriske seværdigheder i området.- Vi slutter med et par dages ophold i det nordlige London, hvor vi skal besøge engelske spejdervenner, som vi har lært at kende under troppens sommerlejre i England, slutter spejderne.