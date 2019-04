Løgumkloster får tre millioner til at forskønne boliger

Boligejere i Løgumkloster kan søge tilskud til udvendig istandsættelse af deres huse og dermed være med til at gøre byen mere attraktiv.

Løgumkloster: Ejere af boliger i Løgumklosters bymidte opført før 1960 kan nu søge støtte til udvendige renoveringsprojekter. Som en del af områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" har Tønder Kommune i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat tre millioner kroner til forskønnelse af Løgumklosters bevaringsværdige miljø. Derfor har ejere af ældre udlejnings-, andels- eller ejerboliger i Løgumkloster i år og næste år mulighed for at få et økonomisk tilskud til renovering af deres bygninger. Tilskuddet gives til udvendig istandsættelse af boliger, der er opført før 1960, og vil typisk dække 30 til 50 procent af udgifterne.

Bymiljø Områdefornyelsen af Løgumkloster er allerede i fuld gang, og byfornyelseskonsulent Christel Ebsen, der arbejder for Tønder Kommune, håber, at de tre millioner kroner vil give boligejerne lyst til at være med. - Byens gader og pladser er ved at blive renoveret. For eksempel omkring den gamle, smukke fredseg. Men der er også mange bevaringsværdige boliger, og nu har vi ved en fælles indsats muligheden for at skabe et endnu smukkere og indbydende bymiljø i Løgumkloster, siger Christel Ebsen i en pressemeddelelse. Kun husejere med ejendomme inden for områdefornyelsens område kan søge af den nye pulje. Området omfatter det meste af Løgumklosters bymidte, det vil sige den ældre bykerne.

Ansøgningsfrist - Kommunen er klar til at gå i gang og venter bare på at få de første ansøgninger ind. Vi vil også gerne være med i processen og besigtige ejendommen og drøfte forskellige muligheder, inden boligejeren beslutter sig for et bestemt projekt. Det samme gælder byens lokalhistoriske arkiv, hvor formand Vagn Lauritzen og leder Frede Gothardsen, også gerne står til rådighed og hjælper med at finde fotos og historien om netop din ejendom, forklarer Christel Ebsen. Fristen til første ansøgningsrunde er 1. juni. Men har man ikke sit projekt klar til den tid, er der også en ansøgningsrunde i efteråret og en mere i begyndelsen af 2020. Det er muligt at søge støtte, indtil alle tre millioner kroner er uddelt.