Løgumkloster: Byen er ved at være klar til årets festlige mærkensdage. Fotograf Hans Chr. Gabelgaard har haft dronen i luften over Løgumkloster for at vise, hvordan en festpyntet by tager sig ud oppefra.

Der blev tyvstartet allerede onsdag med koncert for de unge med Ude af kontrol, og torsdag er der mindelegat-uddeling. Fredag byder på banko, tivoli og meget andet, mens lørdag står i det traditionelle heste- og kræmmermarkeds tegn - for bare at nævne en enkelt af de mange aktiviteter. Søndag kan formentlig ikke afsluttes med fyrværkeri på grund af afbrændingsforbuddet, men til gengæld er der både havetraktortræk, anderæs og gøgl./aki