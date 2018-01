Løgumkloster Distriktsskole vil sætte net- og mobilundervisning i system

Løgumkloster Distriktsskoles skolebestyrelse har på et møde torsdag besluttet, at undervisningen i brug af mobiltelefoner og netetik og -adfærd sættes i system. Årsagen til det nye tilbud skal findes i den såkaldte Operation Umbrella, hvor 1004 unge er sigtede for at dele en sexvideo af mindreårige.

- Ligesom eleverne skal have undervisning i trafikregler og skal deltage i en cykelprøve, så skal eleverne også have undervisning i brugen af mobiltelefoner generelt og hvordan man opfører sig på de sociale medier, siger formand for Løgumkloster Distriktsskoles skolebestyrelse, Stefan Borg.

Hvornår undervisningen kan gå i gang er endnu for tidligt at sige. Stefan Borg håber, at det kan blive i indeværende skoleår - ellers umiddelbart efter sommerferien.

Mobilpolitik

En af de ting eleverne skal have undervisning i, er, at man ikke hovedløst skal like eller dele opslag.

- Det er vigtigt, at hvis man deler noget eller liker det, at man også har læst det og taget stilling til teksten. Alt for mange deler/liker ting uden at have sat sig ind i, hvad det handler om. Det er "farligt", når det går alt for stærkt, siger Stefan Borg.

Løgumkloster Distriktsskole har i forvejen en mobilpolitik, som forældrene skriver under på, at de vil gennemgå med eleverne i hjemmet. Af politikken fremgår det blandt andet, at man skal have tilladelse fra den enkelte elev, hvis man filmer, tager billeder og/eller optager lyd fra den enkelte, før noget optages og eventuelt deles.