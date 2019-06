Local Food Days vil sætte Tønder på landkortet

Arrangementet, der første gang løb af stabelen sidste år under navnet Tønder Street Food Days, var en gedigen succes, som initiativgruppen bag håber at kunne bygge videre på de kommende år.

Større perspektiv

Jesper Monsrud glæder sig til Local Food Days, men han, og resten af Tønder Erhvervsråd og initiativgruppen, har samtidig taget de lange briller på, og har allerede tænkt tanker, der rækker langt ud over årets arrangement.

- Grunden til, at Erhvervsrådet er med i dette arrangement, er jo andet og mere end selve arrangementet. For os skal perspektivet gerne være mere vidtrækkende, så vi kan se, at det på sigt kan fremme de lokale producenter og også skabe nye arbejdspladser. Det er vores basale tanke med arrangementet, forklarer Jesper Monsrud.

Han er heller ikke blind overfor, at arrangementet kan mere end bare at byde publikum på en god, lokal madoplevelse.

- Vi har øje for de afledte effekter. Vi vil gerne være med til at brande Tønder. Vi forsøger at trække publikum udefra også, og det kunne da være dejligt, hvis vi kunne gøre det her til et brand for Tønder, som også Tønder Festival er det. Nu er det over 40 år siden, festivalen startede, og jeg ved ikke, hvordan det så ud for dem i år to, men jeg synes da, vi er godt på vej, konstaterer Jesper Monsrud.