Livsstilsændring: Jesper hjælper folk op ad bakken

Bredebro: - Det skal være positivt.

Sådan lyder mantraet fra 49-årige Jesper Pop Karlsfort, der driver facebookgruppen "Op af bakke", hvor medlemmerne inspirerer og motiverer hinanden til at leve lidt sundere.

- Det har fra starten været vigtigt for mig, at kommunikationen i gruppen er positiv. Det skal være et sted, hvor folk føler sig velkomne og godt tilpas, og det er også baggrunden for, at jeg har valgt at gøre facebookgruppen til en lukket gruppe. Jeg gider simpelhen ikke dumme og spydige kommentarer, forklarer Jesper Pop Karlsfort.

Facebookgruppen har sit udspring og sin base i Bredebro, hvor Jesper Pop Karlsfort bor. Han understreger dog, at alle er velkomne i gruppen.

- Alle må være med, og der er heller ingen krav om, at man skal være aktiv, eller at man skal have et mål med at tabe sig. Vi bruger gruppen til at få hinanden med ud at træne. Man kan for eksempel lokke andre med på en spontan cykeltur eller med en tur i fitnesscenteret, forklarer Jesper Pop Karlsfort.