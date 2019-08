Lindediplomet blev i år givet til både musiker og viceinspektør

Hvert år uddeles Lindediplomet til en person, som gør noget godt for Tønder. I år kunne hele to personer løbe med æren. Det blev musiker Michael Falch og viceinspektør på Tønder Ungdomsskole, Esben Lind.

Tønder: I år blev der ved Lindehæderen tildelt to Lindediplomer. Navnet på diplomet stammer fra historien om, hvordan lindetræet ved Kloster Caféen blev plantet. For 68 år siden besluttede en række borgere nemlig at tage sagen i egen hånd efter, at byrådet havde forsømt at plante det nye lindetræ, som de havde lovet, efter det gamle var dødt af ælde. Da træet ikke kom, valgte de vakse borgere i nattens mulm og mørke den 27. juli 1951 selv at plante træet. Normalvis uddeles kun et enkelt diplom, men i år blev der uddelt to. Det første gik til musiker, forfatter med mere, Michael Falch. Om Michael Falch sagde Stig Sylvest, som er formand for Lindekomiteen blandt andet: - Han har i sin drenge- og ungdomstid, ja fortsat, sat Tønder på dagsorden, spillet og skrevet sig og sin by ind i hverdagen plus aktuelle situationer. Han har inspireret andre unge til musik og sang, og han møder op, når vi kalder. Da Michael Falch modtog hæderen, tænkte han tilbage på sine unge år. - Der var nok ikke mange her i byen, der havde regnet med, at jeg ville få sådan en pris en dag. Vi var nogle baryler, lød det fra ham.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Smilet var stort da viceinspektør på Tønder Ungdomsskole modtog det ene af to Lindediplomer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En ny hæderspris Modtageren af det andet Lindediplom var viceinspektør på Tønder Ungdomsskole, Esben Lind. - Jeg er så glad i låget over, at det arbejde jeg laver, bliver værdsat, lød det fra ham. Lindediplomet blev ifølge Stig Sylvest givet til Esben Lind fordi han har stor betydning for børn og unge, men også er god til bulder og brag, fest og farver. - Esben Lind har i den grad gjort sig fortjent til Linde-hæder, sagde Stig Sylvest. Udover de to Lindediplomer blev også en ny pris præsenteret. Det var Tønders borgmester, Henrik Frandsen, som uddelte den nye pris, som er blevet opkaldt efter den tidligere borgmester J. J Paulsen. J. J Paulsens Hæderspris gik til Lars Svensen, som har totalrenoveret Hostrups Hotel. - Hvad der kendetegner ham er, at man aldrig skal sige aldrig. Han har måske brændt nallerne et par gange, men det har ikke får ham til at stoppe, sagde Henrik Frandsen, da prisen blev givet. Lars Svensen takkede byens borgere for at have taget så godt imod hotellet, men der var dog en særlig person som fik tildelt en stor del af takken. - Bag en hver mand står en kvinde. Det er også tilfældet her. Uden hende kunne jeg ikke have klaret dette. Tak til min kone, lød det i hans takketale.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I år blev en helt ny pris præsenteret. J. J Paulsens Hæderspris hedder den, og den gik til Lars Svensen, som har renoveret Hostrups Hotel. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Penge til en multibane Dagens sidste hæder blev givet i form af 25.000 kroner som kommer fra Helmuth Kirstens Initiativfond. Pengene gik til Tønder Handelsgymnasiums Vennekreds, og dermed til en multibane som indvies i næste måned. - Det er et nyt projekt, som er med til at støtte uddannelsesområdet og samtidigt er til rådighed for befolkningen, sagde Stig Sylvest, da pengene blev uddelt. Det var formanden for Tønder Handelsgymnasiums Vennekreds, Solveig Andersen, som glad tog imod. - Det er en stor ære for mig, som formand, at vi modtager 25.000 kroner fra Initiativfonden stiftet af direktør Helmuth Kristen, som har fulgt skolen gennem mange år. Tusind tak.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard I kuverten gemmer sig 25.000 kr. som gives af Helmuth Kirstens Initiativfond. Formand for Tønder Handelsgymnasiums Vennekreds, Solveig Andersen, tog glad imod. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Michael Falch takkede blandt andet sine forældre, som mange i Tønder kendte, i sin takketale. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Michael Falch hældte som traditionen foreskriver okseblod over lindetræet ved Kloster Caféen, da han modtog Lindediplomet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard