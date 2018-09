Lille museum lander nyt stort scoop

LØGUMKLOSTER: Dronning Margrethe udstillede her i 2005. Per Kirkeby viste sine billeder i 2010. Den unge Günther Grass (2017) og en stor John Lennon-udstilling (2015) sørgede ligeledes for national opmærksomhed. Nu har Museet Holmen sikret sig et nyt scoop, der vil give genlyd i vide, kunstneriske kredse.

Under titlen "Half dead dane" (halvdød dansker, red.) har det lille museum i Løgumkloster sikret sig en vinter- og forårsudstilling med Michael Kvium, og dermed et af de største danske nutidsnavne inden for billedkunst.

- Der skal en idé, et godt netværk, gode mennesker og lidt held til, for at sådan noget kan lykkes, siger museumsleder Gertrud Yde Iversen. Hun har svært ved, og i øvrigt heller intet ønske om at skjule sin begejstring over, at det er lykkes at hente Michael Kvium til Løgumkloster.

- Det er jeg glad for på museets vegne stolt over. Det bliver superspændende, siger hun.