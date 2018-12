Lille købmand får sur smiley og bøde

Den lille orientalske grønt- og frugthandel på hjørnet af Vestergade og Popsensgade i Tønder har fået en bøde på 5000 kroner og sur smiley.

TØNDER: Den lille orientalske grønt- og frugthandel Arin v/Ednan på hjørnet af Popsensgade og Vestergade i Tønder har fået en bøde på 5000 kroner og en sur smiley efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen den 5. december. Forretningen, der for et års tid siden af ejeren Ednan Dorsen Hussain blev flyttet til hjørneejendommen fra det tidligere vaskeri i Vestergade, fik tildelt bøden fordi Fødevarestyrelsens kontrollant i butikken fandt færdigpakkede fødevarer, der ikke var mærket på dansk eller et andet skandinavisk sprog. Desuden havde man undladt at sætte allergenmærkning på emballagerne, så allergikere kan se, hvis der for eksempel er laktose, gluten eller spor af nødder i en given vare. I kontrolrapporten står der, at forretningen nu kommer under skærpet tilsyn.

Jeg vidste ikke, at indholdsfortegnelsen skulle fremgå på dansk, norsk eller svensk. Ednan Dorsen Hussain, butiksejer, om danske regler for mærkning af fødevarer

Ejeren af forretningen Arin v/Ednan, Ednan Dorsen Hussain, synes at bøden på 5000 kroner er stor. Arkivfoto

Rapporten Du kan læse hele rapporten her: https://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1554772

Skærpet tilsyn Det skærpede tilsyn skyldes ikke Fødevarestyrelsens besøg den 5. december alene, men at der under de seneste tre af fire besøg har været anmærkninger til virksomheden fra Fødevarestyrelsen. "Dette medfører to opfølgende kontrolbesøg inden for de næste seks måneder", fremgår det af kontrolrapporten. I butikken kan der foruden grøntsager og frugt købes diverse produkter, der også tæller køle- og frysevarer. I kontrolrapporten fremgår det, at man i forretningen har efterkommet tidligere indskærpelser. For eksempel at der skulle ryddes op i baggården, og at egenkontrollen for modtagelse af varer på køl og frost skulle være bedre.

Streng straf Ejeren af Arin v/Ednan, Ednan Dorsen Hussain, fortæller gennem en butiksansat, der fungerer som tolk, at han synes, at bøden på 5000 kroner er stor. Desuden kendte han ikke de danske regler til bunds, da han kastede sig ud i forretningslivet for et års tid siden. - Jeg vidste ikke, at indholdsfortegnelsen skulle fremgå på dansk, norsk eller svensk. Jeg synes ikke, at bøden er okay - det er mange penge, siger den 38-årige forretningsejer, der bor i Rødding. Han fortæller, at varerne er sendt retur og at nye varer er at finde på butikkens hylder. Hussain tilføjer, at han hellere vil arbejde end at modtage passiv forsørgelse, og at han betaler skat og moms. - Det gør grøntbilen (varevogn, der en gang om ugen sælger frugt og grønt, red.) på Nørremarksvej ikke. Det er unfair konkurrence, siger Ednan Dorsen Hussain, der kom til Danmark fra den kurdiske del af Syrien for fire år siden.