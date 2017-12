Lille klub stort fællesskab

Tønder Basketball Club med 22 medlemmer lever en tilværelse lidt i det skjulte. En gruppe U16-spillere er ambassadører for klubben.

Tønder: Tønder Basketball Club - har du hørt om den? Hvis svaret er nej, er du næppe alene. Placeret i håndboldbyen Tønder kæmper klubben både for at holde på spillere og trænere og for at få opmærksomhed. Anette Liljensøe, der er kasserer i klubben, hvor hendes søn spiller, ser gerne, at andre bliver opmærksomme på klubben. - Som forælder er jeg jo glad for, at vi opdagede, der var en basketballklub, siger Anette Liljensøe, hvis søn tidligere spillede fodbold. - Det var aldrig noget, han sådan brændte for, og så opdagede han basket, og det var bare sagen, fortæller bestyrelsesmedlemmet. Der er da også plads til nye medlemmer. Klubben, der blev dannet i 1975 som Tønder Statsseminariums Basketball Club, har i øjeblikket 22 medlemmer, hvoraf størstedelen er U16-spillere. Ifølge træner og formand i klubben, Morten Nielsen, har man forsøgt utallige initiativer for at tiltrække nye medlemmer. Store konkurrenter er håndbold og fodbold, og så påvirker fraflytning også medlemstallet. - Det er en evig kamp jo. Vi er oppe mod mange ting, siger Morten Nielsen, der kan noterer sig et svingende medlemstal. - På et tidspunkt har vi været oppe på 75, og på et tidspunkt var vi nede under 15, fortæller han. I øjeblikket træner spillerne tirsdag og torsdag fra klokken 20 til 22 i Tønder Sport- & Fritidscenter - tidligere var man på grundskolen. Træner Bo Tonnesen, der første gang begyndte i klubben helt tilbage i 1977, mener umiddelbart, at udvikling skal komme indefra - spillere skal tiltrække andre - men samtidig er det vigtigt at blive set, mener han. - Synlighed er enormt vigtigt, og der har vi været gemt lidt væk på grundskolen, fortæller Bo Tonnesen, der gerne ser lidt flere ældre spillere i klubben.

Succes 16-årige Phillip Bysted Jensen, der bor i Dyrhus ved Tønder, er en af klubbens unge spillere. Han har tidligere spillet både fodbold, håndbold og tennis og gået til svømning. Nu er det basketskoene, han snører, og det har det været i tre år. - Det er en stor interesse for mig, og så tænkte jeg, at det kunne være godt at prøve noget nyt, fortæller han forud for en torsdagstræning. En sommer kedede han sig og fik hængt en kurv op derhjemme, og han spillede så med sin far. En kammerat fortalte ham om klubben i Tønder. Så begyndte han her. - Det er et fantastisk fællesskab, siger Phillip Bysted Jensen, der peger på, at spillerne bakker hinanden op. - Alle prøver at gøre hinanden bedre, og det er en af de ting, jeg godt kan lide ved Tønder Basketball Club. Han er en del af en gruppe U16-spillere, som har høstet en del succes dette efterår. Han skal næste år på Risskov Efterskole, der har en basketlinje, og han kunne godt tænke sig at spille i basketligaen engang. - Men hvis det ikke sker, så har jeg bare mange gode minder fra basket, fortæller han.