Lille klub løfter stor opgave

Skærbæk Motor Klub er i weekenden vært for europamesterskabet i ungdomsspeedway. Det sker på et nyrenoveret stadion. Formand Torben Nielsen og hans frivillige ser frem til både spændende og travle dage, hvor også to lokale talenter er blandt deltagerne.

SKÆRBÆK: Med gashåndtaget helt i bund, hvinende motorer med op til 15.000 omdrejninger og så ellers helt uden bremser, kommer der fart over feltet, når Skærbæk Motor Klub (SMK) lørdag og søndag lægger slagger og stadion til europamesterskabet i ungdomsspeedway. 32 kørere fra bl.a. Polen, Tyskland, Sverige og Finland i alderen op til 15 år har kvalificeret sig til mesterskabet, og formand for SMK, Torben Nielsen, ser frem til en begivenhedsrig weekend. - Der er ingen penge i det for os, men det gælder prestige. Og så oplever vi kæmpeopbakning fra kommunen og Skærbæk-egnen. Vi har som klub tidligere vist, at vi kan løfte internationale stævner, så det er nok derfor, at den internationale motorsportsunion har givet os mesterskabet i år, siger Torben Nielsen.

Vi har som klub tidligere vist, at vi kan løfte internationale stævner, så det er nok derfor, at den internationale motorsportsunion har givet os mesterskabet i år. Torben Nielsen, formand, Skærbæk Motor Klub

SMK Skærbæk Motor Klub (SMK) blev grundlagt i 1974 og har gennem årene fostret en lang række speedwaykørere på højt niveau. Blandt de mest kendte er Tommy Knudsen og senest fætrene Jonas Knudsen og Mads Hansen, der sidste år vandt ungdoms-VM i hhv. speedway og langbane-speedway. De to unge kører i den danske speedway-liga for henholdsvis Esbjerg og Outrup.



SMK har i dag 15 aktive A-kørere.



Klubben var vært for ungdoms-VM i speedway i 2008 og har desuden lagt stadion og slagger til flere danske ungdomsmesterskaber og ungdomslandskampe.

Lokale talenter Skærbæk Motor Klub har siden starten i 1974 fostret mange unge speedwaytalenter. Det er da heller ikke uden stolthed i stemmen, at Torben Nielsen nævner, at alle tre kørere, der stod på sejrsskamlen ved ungdoms-VM i Polen forleden, i deres unge år har kørt i eller for Skærbæk. Der er da også to lokale deltagere, der er sluppet gennem det danske EM-nåleøje og er udtaget til mesterskabet i Skærbæk. 14-årige Jesper Knudsen fra Roager er sikker starter som en af i alt otte danske deltagere. Endvidere stiller Torben Nielsens 15-årige søn Casper op som reservekører. Det betyder, at han får chancen for at være med, hvis der skulle komme et afbud fra en af de øvrige deltagere. Jesper Knudsen er ud af en rigtig speedway-familie. Storebror Jonas har påkaldt sig både national og international bevågenhed. Hans hidtil største triumf var, da han sidste år blev verdensmester i 250 ccm-klassen i Tjekkiet. Dermed har lillebror Jesper på sin 85 ccm-maskine både noget at se og leve op til. At han kan styre sin speedway-maskine, viste han under VM i Polen forleden, hvor han sluttede på 12. pladsen. På hjemmebane i Skærbæk er ambitionsniveauet højt. - Jeg vil gerne nå finalen på søndag. Og så kan alt ske, siger han.