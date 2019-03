Lille film om verdensarv præmieret på stor messe i Berlin

Vadehavet/Christiansfeld/Jelling: Samarbejdet om verdensarven i Syddanmark - Christiansfeld, Vadehavet og Jelling - har fået en fornem hæder på en af verdens største turistmesser i Berlin.

En lille film om de tre verdensarv-steder er blevet præmieret med en Golden City Gate Awars i kategorien "Regional" promotion.

- Det er jo fantastisk at være til stede og blive præmieret sådan et sted. Konkurrencen om turisterne er benhård, så det her er en rigtig god vej til opmærksomhed. Vi synes også filmen rammer en helt særlig tone, der er noget andet end det man normalt ser i reklamer for feriesteder, siger museumschef Morten Teilmann-Jørgensen fra Kongernes Jelling i en pressemeddelelse.

Målet med filmen er at fortælle historien om disse tre meget forskellige verdensarvssteder. Region Syddanmark har støttet projektet og en af de konkrete resultater er den lille to minutters film "Generations". Den fortæller om de tre steder og om det helt særlige med at give verdensarven videre.