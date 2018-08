Lige om lidt: Afbrændingsforbud ophæves

TØNDER: For første gang i mands minde sluttede årets Klostermærken søndag aften uden det traditionelle festfyrværkeri. Det generelle afbrændingsforbud, der har været gældende de seneste uger, satte en stopper for raketter og stjerneskud på nattehimlen. Men nu bliver afbrændingsforbudet ophævet.

- Vi sender en meddelelse ud senere på dagen, annoncerer forbyggelseschef ved Brand & Redning Sønderjylland, Jacob Christensen, Tønder, mandag formiddag.

Baggrund for ophævelsen af forbuddet er de seneste dages nedbør.

- To rettesnore er afgørende for os. Det er DMI's tørkeindeks sammenholdt med, hvor brændbar vegetationen er. Der kan vi se, at det er begyndt at se grønnere ud, siger Jacob Christensen.