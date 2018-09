Lige nu: Markant bygning i Tønder rives ned

En gravemaskine og tre mand er gået i gang med at rive det gamle kafferisteri i Vidågade ned. Bygningen ligger på en stor grund med direkte adgang til Vidåen, og ejeren løfter en flig af sløret for, hvad grunden skal bruges til i fremtiden.

TØNDER: Tre mand er gået i gang med at rive det gamle kafferisteri i Vidågade ned.

I maj begyndte bygningen at skride, og den har siden måttet støttes, for ikke at vælte helt sammen. Da bygningen begyndte at falde sammen bevirkede det en overgang, at Vidågade af hensyn til sikkerheden måtte spærres af for trafik. Nu er arbejdet med at fjerne bygningen gået i gang.

Det er brødrene Anders og Bo Jacobsen, der det sidste halvandet år har ejet kafferisteriet, der har stået tomt i en kortere årrække.

- Vi forventer, at bygningen er væk om en til to uger. Nu da de er gået i gang, går det hurtigt, siger Anders Jacobsen, der ud over at være bygningsejer også er møbelhandler i Tønder.