Licitation:Tønder fordeler opgaverne i millionprojekt

SKÆRBÆK: Det er det største byggeri i kommunal regi i nyere tid. Med et budget på knap 93 millioner kroner er den forestående opførelse af en ny folkeskole faktisk næsten dobbelt så stort og dyrt som det tidligere så stærkt omdiskuterede rådhusbyggeri i Tønder.

Skærbæks nye folkeskole opføres i et område syd for fritidscentret. Knap et år efter at planerne for byggeriet blev præsenteret efter en forudgående arkitektkonkurrence, står kommunen nu over for at tage det næste store skridt. På tirsdag klokken 12 er der åbning af pristilbuddende, der er indkomnet ved den offentlige licitation, som Tønder Kommune som bygherre står bag. Håndværkernes tilbud er afgørende for, om projektet kan holde sig inden for den aftale økonomiske ramme.

- Hvis det ikke er tilfældet, må vi på, hvor der kan foretages ændringer eller tilpasninger, har borgmester Henrik Frandsen tidligere forklaret.

Licitationen foregår på tirsdag på Tønder Rådhus.