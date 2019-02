Licitation af Løgumkloster-projekt er afgjort

LØGUMKLOSTER/TØNDER: Fredag formiddag kunne Tønder Kommune på rådhuset i Tønder løfte sløret for tilbuddene på "Liv i Løgumkloster"-projektet. Her bød Freiberg Entreprenør A/S ind med det billigste tilbud, som man nu vil indlede forhandlingerne omkring. Det vindende tilbud fra Freiberg Entreprenør A/S lyder på 4.946.107 kroner, hvilket er lige godt en kvart million kroner under det næstbilligste tilbud.

Projektleder Torsten Rolf Hoffmann fra Tønder Kommune forklarer, at man er godt tilfredse med de i alt syv bud, som der kom på opgaven i Løgumkloster.

- Vi er godt tilfredse med de tilbud, der er kommet. Der er det spænd i priserne, som der naturligt er, og vi synes ikke, priserne er vildt lave heller. Resultatet afspejler meget godt det prisniveau, der er i licitationer som den her, siger han og fortsætter:

Nu skal vi arbejde videre med projektet, så vi skal i gang med at forhandle med den lavest bydende, og så kan processen gå videre i retning af en færdig kontrakt.

Det er forventningen, at man i marts kan påbegynde arbejdet i Løgumkloster, som udover at give bymidten et ansigtsløft blandt andet også byder på opdaterede hovedledninger til vand og varme.