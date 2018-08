Let foden: Ny hastighedsbegrænsning foran to skoler

Blandt de seneste tiltag for at leve op til målsætningen er en investering og nye fartbegrænsninger på Vænget i Løgumkloster. På Vænget ligger den tyske privatskole og Løgumkloster Distriktskole næsten side om side, og især omkring skolernes åbningstid om morgenen er der tæt trafik med både biler, cyklister, skolebusser og fodgængere.

Klip i kørekortet

Ved den tyske skole - Deutsche Schule Lügumkloster - er der opsat skolepatruljeblink, og der er malet et rødt felt tværs over vejen i det område, hvor skolepatruljen arbejder. Desuden er hækkene i området klippet ned for at forbedre oversigts- og synlighedsforholdene.

Den væsentligste ændring for bilisterne er dog den nye fartbegrænsning.

- Der er indført en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Vænget fra rundkørslen ved Omfartsvejen til Lillegade. Det er en ny hastighedsbegrænsning, vi stærkt vil opfordre bilisterne til at være opmærksomme på, fortæller trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen i en udsendt pressemeddelelse fra Tønder Kommune. Hun uddyber: - Vi har skiftet en anbefalet hastighed på 40 km/t ud med en påbudstavle på 40 km/t. Så her gælder det om at holde hastigheden nede. Kører man over 52 km/t, rammer man grænsen, hvor det giver klip i kørekortet, hvis man bliver stoppet i en politikontrol, siger hun.