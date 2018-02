Lejer stak af: Udlejer efterladt med rod og regning

Smedegårdens Ejendomsselskab ApS står tilbage med en regning, der løber op i 50.000 kroner, efter en lejer har efterladt et lejemål i Nørre Vollum nord for Bredebro i dårlig stand.

NØRRE VOLLUM: Tønder Kommune har onsdag været i Nørre Vollum for at besigtige Jørgen Jønne Larsens udlejningsejendom. Det sker, fordi kommunen har fået en skriftlig henvendelse, og derfor skal det vurderes, om ejendommen kan være sundhedsskadelig at bo i. Men onsdag eftermiddag var konklusionen helt tydelig. Ejendommen kan ikke vurderes som sundhedsfarlig at bo i, lød det fra den byggesagkyndige, som JydskeVestkysten mødte på adressen.

Jørgen Jønne Larsen viste de udsendte fra kommunen de fotos, som blev taget, da han og hustruen Ruth Andersen igen fik adgang til ejendommen. Billederne er ikke for sarte sjæle, for det er tydeligt, at boligen ikke har været rengjort eller ryddet op, da lejeren forlod stedet.

- Ja, det har været noget uhumsk, lød kommentaren fra den byggesagkyndige, da han så de billeder, som også er blevet sendt til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten har forsøgt at indhente en kommentar fra de forsvundne lejere, men det er endnu ikke lykkedes.