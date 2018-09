Skærbæk Fan Weekend trækker Lego-fans fra hele verden til Skærbæk for en weekend hvert år. I år er der ny rekordtilslutning, for over 1000 Lego-entusiaster fra 26 forskellige lande har meldt sig til. Arkivfoto: André Thorup

Den årligt tilbagevendende Lego-festival i Skærbæk, Skærbæk Fan Weekend, ser ud til at blive rekordstor igen i år. For første gang har over 1000 deltagere meldt sig til.

SKÆRBÆK: Alt tegner til, at årets Skærbæk Fan Weekend vil bryde alle rekorder. Det er 14. gang Lego-aficionados i alle aldre sætter hinanden stævne i Skærbækcentret - i år kommer deltagerne fra hele 26 forskellige lande, når millioner af farverige plastik-klodser rammer Skærbæk i den sidste weekend af september. Fan Weekenden har nemlig ramt en ny milepæl, idet der er over 1000 tilmeldt til årets udgave - det er en klar forbedring fra 2017, som også blev en rekord. Her var der knap 700 deltagere. Spørger man den ene af arrangørerne, Caspar Jensen Bennedsen, så forstår selv arrangørerne ikke helt, hvordan deres Lego-fest bliver ved med at vokse eksplosivt - men han har et bud. - At vi runder 1000 deltagere er en helt klar rekord for os. Vi tænker hvert eneste år, at nu kan det her ikke vokse mere. Men alligevel kommer der flere året efter, og arrangementet bliver endnu større og bedre end før. Det er vildt, konstaterer han og fortsætter: - Jeg tror, noget af forklaringen er, at vi er et af få Lego-events, der ikke drives af salg. Vi laver det her for fans af Lego, hvor mange andre messer handler om marketing.

Caspar Jensen Bennedsen er med til at arrangere det store arrangement i Skærbæk hvert år. Han mener, at hobbyen er godt på vej frem, og at årets nye deltager-rekord er et produkt af det: - At bygge med Lego er blevet en hobby på linje med at lave modeljernbaner og lignende. Derfor vokser det, siger han. Arkivfoto: André Thorup

Pladsproblemer Den store vækst har givet Skærbæk Fan Weekend et vaskeægte luksusproblem, for det er småt med pladsen, hvis mange kommer med de helt store Lego-byggerier. Derfor har man måttet justere en smule til i år, afslører Caspar Jensen Bennedsen. - For 13 år siden fyldte vi lidt af den ene hal, og nu er vi nærmest vokset ud af Skærbækcentret. Vi har løst det ved at bede folk om at tage lidt mindre modeller med, for ellers løber vi tør for plads. Det er et rent luksusproblem. Pladsproblemer til trods, så ændrer det dog ikke ved, at Skærbæk skal være stedet for messen, understreger han: - Skærbæk indgår i arrangementets navn, så det vil vi ikke lave om. Det hele foregår - traditionen tro - i den sidste weekend i september, og igen er der masser af udenlandske gæster med. Noget, som Casper Jensen Bennedsen altid ser frem til: - Folk er jo bare sindssygt begejstrede. Det er vildt, at folk gerne rejser til fra for eksempel USA med en Lego-model i kufferten, og vi glæder os virkelig til at byde velkommen igen i år.