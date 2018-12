Legat støtter Varmestuen og socialpedel på Nørremarksvej

Tønder Andelsboligforening modtager 100.000 kroner fra Popsens Legat. Varmestuen i Tønder får også økonomisk håndsrækning på 22.500 kroner til sociale arrangementer og hårde hvidevarer.

TØNDER: Tønder Andelsboligforening får 100.000 kroner fra Popsens Legat, så ordningen med socialpedellen på Nørremarksvej i Tønder kan fortsætte i 2019. Socialpedel Bahzat Ahmad-Atsh har i år modtaget Tønder Kommunes Ungepris for sit store arbejde på Nørremarksvej. Bahzat Ahmad-Atsh startede som socialpedel i februar i år som et integrationsprojekt, da der var problemer blandt børn i det almene boligkvarter på Nørremarksvej. Siden er projektet vokset betydeligt, da der i dag er 12-13 frivillige voksne tilknyttet projektet. Omkring 40 børn er med i ordningen, og de deltager i arrangementer, der spænder vidt, og som alle har til formål at integrere dem i det danske samfund og hjælpe dem til at forstå det. Kort sagt at give børn med indvandrerbaggrund demokratisk dannelse.

Her er der virkelig tale om en succes, som er til at føle på. Peter Christensen (S), formand for socialudvalget, om socialpedellen på Nørremarksvej

Succesrig pedel Blandt andet har børnene fra Nørremarksvej besøgt politi, genbrugsplads, bibliotek, plejehjem og været i teater, ligesom der er mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter som biografture, leg, svømmehal og lektielæsning. Projektet er vellykket, og Tønder Andelsboligforening ønsker med legatet at køre det videre, så de relationer, der er opbygget til børnene holdes ved lige. Peter Christensen (S), der er formand for socialudvalget, fortæller, at der ikke skulle meget betænkningstid til for at imødekomme ansøgningen. - Her er der virkelig tale om en succes, som er til at føle på. Projektet er vokset, og der er slet ingen tvivl om, at børnenes relationer til lokalsamfundet er blevet styrket. Det er relationer, der går begge veje, og dermed styrkes integrationen generelt, siger han i en udsendt pressemeddelelse. Også Varmestuen i Tønder har fået 22.500 kroner fra Popsens Legat. Det betyder, at Varmestuen kan holde et par arrangementer for brugerne næste år, ligesom der kan indkøbes nye hvidevarer samt gryder og pander.

Gryder og pander Som i tilfældet med socialpedellen er det socialudvalget, der fordeler legatpengene. - Det er virkelig et prisværdigt arbejde, som de frivillige i Varmestuen udfører. De er med til at give ensomme og mennesker med andre udfordringer et sted, hvor de kan komme og nyde et måltid mad og lidt selskab. Så derfor er det også glædeligt at kunne give Varmestuen de penge, som man har søgt om, siger Peter Christensen. Varmestuen har ansøgt om i alt 22.500 kroner, og de 14.000 kroner skal gå til at holde arrangementer for brugerne næste år. Det er arrangementer som sommerudflugt, Mortensaften og julefrokost. Derudover ønsker Varmestuen at købe nye hvidevarer for 6000 kroner samt gryder og køkkengrej for 2500 kroner. I november sagde socialudvalget også ja til at støtte Varmestuen, der har omkring 25 faste brugere og 15 frivillige, med 24.000 kroner.