- Peter Schmidt var tandlægesøn fra Tønder, og slog sine folder i byen på samme tid, som Michael Falch boede i byen. De to kendte hinanden, og Peter Schmidt spillede, ifølge Michael Falch, keyboard af Guds nåde. Han var dog misbruger, og døde tidligt. Hans forældre havde lavet et testamente over hans arv, og herfra blev der skænket 1 million kroner til musiklivet. De første fem år var Michael Falch i øvrigt formand for bestyrelsen, fortæller legatets nuværende bestyrelsesformand, leder af Tønder Kulturskole, Henrik Thaysen Dam.

Sådan deltager du

Legatets bestyrelse opfordrer alle unge musikere under 30 år i bands, ensembler eller orkestre med rødder i Tønder Kommune, til at deltage. For at deltage, skal man uploade to numre af egen komposition på soundcloud.com under Peter Schmidts Legatkonkurrence. Fristen for indsendelse er fredag den 6. september 2019. Blandt de indsendte bidrag udvælger bestyrelsen tre musikere/bands, der skal optræde den 3. oktober på Hagge's Musik Pub i Tønder. Koncerten er en del af konkurrencen. Efter koncerten voterer bestyrelsen og vælger vinderen af 1., 2. og 3. prisen.