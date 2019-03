Ifølge Tønder Kommune er autisten Benny Lange selv skyld i, at han i dag står uden tag over hovedet. "Du boede 10 dage på Solgården, hvor du på intet tidspunkt ville samarbejde med personalet og havde en ualmindelig udadreagerende adfærd med trusler mod de andre beboere og stedets personale", skriver kommunen i et brev til Benny Lange. Arkivfoto