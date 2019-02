Lea og Josaphat hjælper fattige børn

Nr. Løgum: Nr. Løgum Kirkes formiddagscafé får tirsdag 19. februar kl. 9.30 besøg af Lea og Josaphat Mushemba fra Tønder. Parret vil fortælle om deres arbejde med at opbygge Trinity School i Tanzania, og om Mushemba Foundation, som hjælper mange fattige børn i skole i området omkring Bukoba.

Men man lægger ud med en snak omkring bordene over hjemmebagte boller til kaffen eller teen. Her er en god lejlighed til at møde naboer og venner fra lokalsamfundet.

Formiddagscafeen finder sted i Nr. Løgum Kirkes Menighedslokaler, og det koster 30 kroner at være med. /EXP