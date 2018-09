TØNDER: Fredag morgen dumper beskeder ind i mailboksen hos en række personer, der har ansøgt Laurids Rudebecks Mindefond om penge til et projekt og aktiviteter. Fem af ansøgerne får et positivt svar om, at ansøgningen er imødekommet.

Formand for den tidligere borgmesters mindefond, datter Neel Rudebeck, fortæller, at der i forbindelse med Digeløbet/Margueritløbet i Højer næste weekend vil blive uddelt 50.000 kroner til fem projekter og aktiviteter.

- Alle ansøgningerne var gode. Men da vi først læste dem igennem, gav svarene ligesom sig selv, siger Neel Rudebeck og lægger vægt på, at mindefonden støtter initiativer, aktiviteter og personer i hele Tønder Kommune, der bidrager til udvikling.

Tønders daværende borgmester Laurids Rudebeck døde pludselig 10. maj 2016 - 56 år gammel. Få dage efter gik familien til offentligheden med ønsket om, i stedet for blomster og kranse ved begravelsen at betænke en kommende mindefond, som enken og de to voksne børn agtede at oprette. Privatpersoner, organisationer og virksomheder gav donationer på samlet set en halv million kroner - det er tanken, at pengene skal uddeles 10 gange over 10 år.