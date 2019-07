Laurids Rudebecks Mindefond modtager ansøgninger igen

Tønder: Nu står bestyrelsen ved Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond igen klar til at uddele op mod 50.000 kroner. Uddelingen sker til ære for afdøde borgmester Laurids Rudebeck og penge tildeles et eller flere tiltag, der fremmer lokalsamfundet, fortæller fonden i en pressemeddelelse.

Ansøgningsprocessen er i fuld gang - og man kan ansøge indtil den 1. august.

Da afdøde borgmester Laurids Rudebeck pludseligt gik bort en tirsdag eftermiddag i maj 2016, strømmede der ind med gaver og donationer fra mennesker fra nær og fjern, som alle ville udtrykke deres medfølelse i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Fra familiens side var der ingen tvivl om, at midlerne skulle gå til at støtte de samme initiativer, som Laurids Rudebeck selv lagde særligt vægt på under sit virke:

- Hvis min far var her i dag, ved jeg, at han ville have sagt, at vi skulle bringe hans eftermæle videre ved at give noget tilbage til lokalsamfundet. Det prøver vi at gøre ved at hjælpe lokale initiativer med at realisere deres projekter og drømme, siger Neel Rudebeck, bestyrelsesformand og datter af Laurids Rudebeck.

Derfor blev mindefonden grundlagt, og i september 2018 blev de første penge uddelt.

Fonden kan søges om midler af enkeltpersoner og/eller foreninger i Tønder Kommune, som gennem en særlig indsats har udviklet og fremmet lokalsamfundet, navnlig på uddannelses-, natur- og sportsområdet.

Én gang om året bliver legaterne uddelt, og i år er ansøgningsfristen den 1. august 2019.