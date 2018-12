Lasse fejrer julen på både tysk og dansk

Det tyske mindretal i Sønderjylland går til tysk julegudstjeneste og spiser dansk mad. Lasse Tästesen fortæller om julen hjemme i storfamilien i Løgumkloster, hvor traditionerne hverken er rigtigt tyske eller rigtigt danske - men til gengæld meget sønderjyske.

SØNDERJYLLAND: Lasse Tästesen fik som alle andre børn fra det tyske mindretal en schultüte fyldt med gode sager, da han i sin tid begyndte i skole. Det er nemlig en god tysk tradition, som holdes i hævd i det tyske mindretal. Da han så en hel masse skoleår senere blev student fra det tyske gymnasium i Aabenraa, fik han en hvid studenterhue med rødt bånd på hovedet - en meget dansk tradition, der ikke kendes i Tyskland. På samme måde er det med julen i det tyske mindretal. - Vi har simpelt hen taget det bedste fra begge lande, mener Lasse, der er uddannet i statskundskab fra universitetet i Kiel og til daglig arbejder som konsulent for mindretallets ungdomsforeninger. Han fandt sin kæreste, Sina, da han studerede i Tyskland, og de to vil nu fremover fejre jul på skift hos hendes forældre i Tyskland og hjemme hos Lasses familie. - I år er vi alle hjemme til jul hos mine forældre i Løgumkloster. Vi bliver vist 20 mennesker juleaften, fortæller Lasse, der har fem søskende, som alle kommer hjem med deres kærester og børn.

Mindretallet Det tyske mindretal i Sønderjylland tæller cirka 15.000 personer.Mindretallet har egne skoler, dag-institutioner og foreninger.



Det har også egen avis og deltager i det politiske liv i landsdelen via eget parti, Slesvigsk Parti.



Lasse Tästesen er konsulent for Deutscher Jugendverband für Nordschleswig, paraply-organisationen for mindretallets ungdoms- og idrætsforeninger. Desuden driver DJfN det tyske kursus- og mødested Knivsbjerg.

Efter den tyske julegudstjeneste i den smukke Løgumkloster Kirke, mødes mindretallet foran kirken, og så bliver der snakket tysk og udvekslet nyt om stort og småt. Arkivfoto.

Tredages arrangement - Hjemme hos os er julen noget af et tredages arrangement. Allerede lillejuleaften pynter vi juletræ og får lidt godt at spise. Men begrebet lillejuleaften kendes ikke rigtigt i Tyskland. - Den 24. december begynder julefejringen for alvor. Det mærkes, når vi til middag får risengrød med mandel og hvidtøl. Den tradition er i hvert fald heller ikke tysk, konstaterer Lasse Tästesen. Sproget er tysk hjemme hos forældrene, Anke og Fiddi Tästesen i Løgumkloster, også selv om nogle af børnene har fundet kærester andre steder i landet. En af svigersønnerne har taget konsekvensen og er begyndt at lære tysk. Efterhånden som der er kommet børnebørn til, tales der dog både tysk og dansk i juledagene. Til gengæld er der ingen slinger i valsen, når hele familien den 24. december tager til den tyske julegudstjeneste i den store klosterkirke i Løgumkloster. Her er både prædiken og salmer på tysk. - Det er rigtigt hyggeligt efter gudstjenesten, når vi samles ude foran kirken. Så møder man nemlig skolekammerater, der er hjemme i julen, og de har måske en kæreste med fra Aarhus, der står og undrer sig over, at det hele foregår på tysk. Da jeg var barn, syntes jeg altid, at al den snak var kedelig, men nu er det jo noget af det bedste, fortæller Lasse.

Brun suppe I Tyskland spiser de først julemad på første juledag. Juleaften står den i mange tyske hjem på bockwurst og kartoffelsalat. - Det er jeg rigtig glad for, at vi ikke har adopteret i mindretallet. Når jeg næste år skal fejre jul i Tyskland med Sina og hendes familie, så vil jeg insistere på at lave julemaden, og den bliver dansk, understreger han. Hjemme i storfamilien i Løgumkloster står den på kalkun juleaften. - Jeg har fundet en, der vejer 12,7 kilo, så mon ikke det skulle være nok, mener Lasse. - Kalkunen bliver ledsaget af gammeldags hvidkål, rødkål, brune kartofler og waldorfsalat. Det med waldorfsalaten juleaften tror jeg faktisk ikke er særligt dansk. - Men inden kalkunen skal vi jo have brun suppe. Det er noget min mor og min oma laver, og de vil ikke ud med opskriften, men jeg tror heller ikke den kendes i danske familier. Hos familien Tästesen er risengrøden jo blevet spist allerede til frokost, så juleaften er der i stedet is til dessert. Efter middagen skal der danses om juletræet og synges tyske sange. Juletræet har danskerne ganske vist importeret fra Tyskland, men traditionen med at danse rundt om træet har ikke rigtigt vundet indpas syd for grænsen. Så den er endnu et dansk indslag i familien Tästesens juleaften.

Julklapp En fast tradition i julen hos familien Tästesen er pakkelegen, som også kendes i mange danske hjem og i forbindelse med julefrokoster i firmaet eller foreningen. Men hjemme hos Lasse hedder det ikke pakkeleg. Det hedder julklapp - eller wichteln. Indholdet er dog det samme. Der rafles om pakker, som gerne må være lidt spøjse, men til gengæld ikke dyre. Juledag er der dømt afslapning i familien Tästesen, mens der i tyske familier syd for grænsen for alvor diskes op med den gode julemad denne dag. - Alt i alt er vores jul nok mere dansk end tysk. Vi kunne i hvert fald aldrig finde på at spise bockwurst juleaften. Men julesangene er tyske hjemme hos os, fastslår Lasse Tästesen.

Dronningen Når julen rinder ud og vi nærmer os nytårsaften klokken 18, sidder Lasse Tästesen og resten af familien klar foran dansk fjernsyn for at se Dronningens nytårstale. - Min kæreste, Sina, synes det er noget mærkeligt noget, at vi sidder hele nationen og glæder sig til at få nogle stikpiller fra dronningen. Hun kan ikke forstå, at vi går så højt op i det, for det kendes jo slet ikke fra Tyskland. Men vi er glade for dronning Margrethe, og vi er stolte, når de kongelige kommer og besøger mindretallet. - Det er ikke sikkert at alle familier fra mindretallet følger nytårstalen, men hjemme hos os gør vi i hvert fald, fortæller Lasse.