Langelund har begået et nyt nummer

Mads Langelund lancerede fredag sit nyeste nummer "Marco Polo", der er at finde på musiktjenesten Spotify. Det forrige nummer er streamet 350.000 gange.

TØNDER: Bysbarnet Mads Langelund, kendt fra "Gud taler ud", og for sin musik, er atter på banen. Denne gang med en efterfølger til sit seneste musikudspil fra februar, som hed "Fool's Paradise". "Fool's Paradise" blev vel modtaget af lytterne, og er blevet spillet 350.000 gange alene på internet-musiktjenesten Spotify, fortæller Langelund. - 350.000 afspilninger er rigtig flot og fint i realiteten er der ingen, der kender mig, siger Mads Langelund. Til sammenligning kræver det tre til fire millioner afspilninger at få guld. Nu er det 23-årige multitalent så klar med et nyt stykke velkomponeret musik - denne gang med titlen "Marco Polo", som blev udgivet i fredags på et hollandsk pladeselskab. - Jeg håber, at folk har lyst til at danse med dem, de holder af, eller at de hygger sig til sangen i byen. Nummeret er popmusik med latinske undertoner, der skal få folk i god stemning, lyder det fra Mads Langelund.

Jeg håber, at folk har lyst til at danse med dem, de holder af, eller at de hygger sig til sangen i byen. Nummeret er popmusik med latinske undertoner, der skal få folk i god stemning. Mads Langelund, musiker og skuespiller, om sit seneste udspil "Marco Polo"

Foto: Foto: Martin Franciere Mads Langelund er atter tilbage i Tønder for at finde inspiration og tanke ny energi. Hans seneste udspil kom fredag, hvor nummeret Marco Polo blev lagt ud på Spotify. Arkivfoto: Martin Franciere

Gud taler ud "Marco Polo" er skrevet i november sidste år, og indspillet i København med produceren Joachim, der også har produceret og skrevet numre for blandt andre Hjalmer og Christopher. - Nummeret er kommet på Spotifys liste "New Music Friday" for Spotifys brugere i Benelux-landene samt Sverige og Danmark, fortæller musikeren. Mads Langelund - søn af en gardinmontør i Tønder - er lidt af et multitalent. Efter at have færdiggjort gymnasiet i Tønder kastede han sig ud i filmens verden. Faktisk begyndte hans filmiske karriere allerede i en alder af 12 år i filmen "Frygtelig lykkelig". Her havde Mads Langelund æren af at blive hevet i øret og få én på kassen i rollen som butikstyven "Knud Langfinger". Siden kom filmene "Kufferten" og "Undskyld jeg forstyrrer" til på multitalentets CV. Senest havde han en bærende rolle i filmen "Gud taler ud", hvor Søren Malling spiller hovedrollen.