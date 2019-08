Lange fængselsstraffe til unge røvere

To unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år spredte skræk og rædsel i Tønder i marts. Nu er de blevet dømt for flere røverier, voldelige overfald og trusler mod vidner. Den 19-årige blev idømt tre år og seks måneders fængsel.

TØNDER: I ni timer huserede to unge mænd i slutningen af marts i år i Tønder by. I tiden fra klokken 11 om formiddagen og frem til et voldsomt møde med et vejtræ i aftentimerne, begik de tre gaderøverier, spredte med voldelige overgreb og trusler skræk og rædsel blandt flere af byens unge, og så fornøjede de sig med at smadre ruder til over 24.000 kroner i den lokale fodboldforenings klubhus.

Knap så fornøjelig var retssagen mod det to, der blev afgjort med langvarige fængselsdomme. En 19-årig mand med tilknytning til Tønder blev idømt tre år og seks måneders fængsel, mens hans 18-årige kammeret fik en dom på et år og seks måneders fængsel.

For begges vedkommende er der tale om fællesstraffe, der inkluderer reststraffe for tidligere alvorlig kriminalitet. Begge er tidligere dømt for røverier, der blev begået, da de ikke var ældre end 16 år.