Langberg smed den brune kutte

LØGUMKLOSTER: Peter Langberg blev onsdag aften ved et højtidigt ritual optaget i Løgumkloster Klokke Orden som hvid munk i Kloster Kirkes kapitelsal.

Peter Langberg har gennem en periode ageret som brun munk, men ved konverteringen og accepten af broderordnens regelsæt, blev han indlemmet efter at have fået tildelt en hvid munkekutte.

Før Langberg kunne trække i den hvide kutte, havde han højrøstet erkendt, at han med flid og nidkærhed havde udstået sin novicetid og vist sig som en sand munk af hjertet.

Optagelses-ritualet blev varetaget af flere af de fremtrædende munke. Blandt andre abbeden, Jens Møller, og novicechef, Ole Caspersen.

I sin tale stillede Caspersen Peter Langberg en række vigtige Klokke Orden-spørgsmål i rummet med det hvælvede loft.

- Har du, Peter Langberg, lige siden du blev brun munk, hver dag søgt at forbedre dig i liv og levned, og har du dagligt sørget over dine synder? Eller har du, blind og døv for alt andet, moslet dig igennem tilværelsen på den for mænd så karakteristiske facon uden synderlig bevidsthed om, hvor du passer ind i det overordnede billede i en verden, der står på kanten af udslettelse, spurgte Caspersen og fortsatte sin korte tale:

- Hvis det sidste er tilfældet, sådan som dine brødre åbenlyst har vurderet, så er det ikke et sekund for tidligt, at du tilslutter dig dette selskab af prominente syndere med denne bys længste synderegistre af klokkeklare klokkerier, syndere som oven i købet har iklædt sig de uskyldiges rene, hvide farve.

- Ikke alene har du klokket gevaldigt i det i overført betydning, du har også som den eneste klokkebroder taget klokkeriet bogstaveligt og tæsket løs rent fysisk på de stakkels klokker, uanset hvor de måtte befinde sig, om de så har søgt tilflugt højt oppe i et tårn eller forsøger at komme væk per automobil. Ingen klokke kan vide sig sikker. Der er derfor jeg siger, at godt nok har Paris klokkeren fra Notre Dame, Quasimodo, men vi har klokkeren fra Kloster: Peter Langberg.

Herefter lagde Langberg den brune kutte og iklædte sig den hvide. Dermed er han en del af munkenes øverste kapitel.