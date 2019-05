Landsret: Voldsdømt lærer handlede i nødværge

Den opsigtsvækkende sag, hvor en 32-årig lærer fra Toftlund i næsten et år har haft en voldssag mod en elev og dom hængende over sig, er nu afgjort. Landsretten slog fast, at læreren havde begået et overgreb, men at der var tale om nødværge.

TOFTLUND/VIBORG: Det vakte opsigt, da en 32-årig lærervikar fra Agerskov Skole i februar blev idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for vold mod en 14-årig elev fra Toftlund Skole.

Nu har Vestre Landsret omstødt dommen. Landsretten slog fast, at læreren havde taget så hårdt fat i eleven, at der var tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Men retten slog samtidig fast, at den 32-årige havde handlet i nødværge. Hans handling var et nødvendig indgreb for at forhindre og afværge et andet overgreb. Dermed blev læreren frikendt, og byrettens tidligere afgørelse får altså ingen betydning for hans fortsatte virke som lærer.

- Retten har foretaget en rigtig grænsedragning i denne meget interessante sag. Hverken anklageren eller jeg kunne henvise til fuldstændig tilsvarende fortilfælde. Men jeg er tryg ved, at retten har slået fast, at lærere kan gribe ind, uden at være bange for at miste deres job, siger lærerens forsvarer, advokat Jes Andersen, Holstebro.