Landsholdsstjerner skal træne unge i Løgumkloster

- Det er fin pr for os, at vi kan tiltrække folk af den kaliber, fortæller Jean Callesen, der er tidligere målmand for TM Tønder Håndbold.

LØGUMKLOSTER: 48 unge håndboldmålmænd og landsholdets Niklas Landin og Jannick Green gæster til sommer Klosterhallerne og Sportsefterskolen Sine. Det sker, når de to landsholdsstjerner i samarbejde med sportsefterskolen afvikler to målmandscamps den 8. og 9. juli.

Venteliste

Det koster 3000 kroner at deltage en af de to dage. For det beløb får spillerne forplejning, en tøjpakke samt træning og coaching af Niklas Landin og Jannick Green. Deltagerne er drenge og piger fra 13 til 18 år, og efterspørgslen var stor, da billetterne kom til salg. Der var 48 pladser.

- Et døgn gik der, så var de væk, fortæller Jean Callesen.

Nu er der venteliste til de to camps, hvor der er 24 målmandspladser per dag.

Hvis man er skytte, kan man også komme med. Der skal bruges omkring 20 skytter, og her er der stadig ledige pladser.

- Det er selvfølgelig ikke den samme opmærksomhed, man får, fordi det er for keeperne, men man er i hvert fald med på campen, fortæller Jean Callesen, der som tovholder har en del opgaver under de to camps.

- Jeg skal sørge for, at forholdene er i orden. Jeg skal sørge for, at der er styr på skytter, jeg skal sørge for at maden og lokaler og alt det rundt om arrangementet spiller. Så jeg skal ikke byde ind med træning i den her omgang, men mere stå for de praktiske dele, fortæller han.

De fleste af de tilmeldte målmænd er 13 til 15 år, og der er altså potentielle efterskoleelever blandt deltagerne.

- Så jeg skal selvfølgelig også få vist skolen frem fra en fin vinkel, fortæller Jean Callesen, der peger på, at spillerne skal spise på skolen.