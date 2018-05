Landsby på den anden ende: Tre storke har slået sig ned

Efter tre år forgæves at have spejdet efter en stork, har borgerne i Rejsby fået besøg. Og med besøget følger slagsmål mellem to hanner om en hunstork og reden.

- Det er en uforklarlig oplevelse. Det er noget af det største, der har ramt os, lyder det videre fra Thorkild Bork Hansen, som tilføjer, at to af storkene havde gang i lagengymnastikken tirsdag. Derfra går der et par dage, før der kommer mellem tre og fem befrugtede æg.

Den første stork slog sig ned i reden midt under højmessen i kirken søndag. Fem minutter senere lettede den enlige stork, som beboerne i Rejsby var klar til at se langt efter.

Rejsby: Livet i Rejsby er vendt op og ned på få dage. Efter at have stået tom i tre år er der pludselig blevet trængsel om storkereden i den gamle præstegårdshave i Rejsby. Tre storke har slået sig ned i området - det er en mere, end der er plads til. Derfor er der kampe om den ene hun, fortæller Thorkild Bork Hansen, der er sekretær i Rejsby Storkelaug.

Alle taler om storkene

Formanden for storkelauget, graver Flemming Sørensen, oplyser, at to af storkene onsdag var ude af fouragere, mens den forsmåede - og enlige - hanstork forsøgte at indtage storkereden.

At det er ud over det sædvanlige, at storken er i Rejsby, kan også Flemming Sørensen nikke genkendende til:

- Det er rigtig stort. Alle i Rejsby taler om storkene, og der er mange flere mennesker, end der pleje at være i byen.

Tilbage til Thorkild Bork Hansen, som tilføjer, at hunstorken ruger 32-33 dage på æggene, før der kommer unger - derefter tager det to måneder af få ungerne på vingerne.

- Det bliver omkring 1. september. Det kan godt nås, lyder det forventningsfuldt fra Bork Hansen.