Landmand vil hjælpe vådområde på vej

Jørgen Jessen driver et landbrug med malkekvæg i Birkelev mellem Rejsby og Frifelt. Der er planer om at etablere et vådområde, hvortil han skal afgive 12-15 hektar jord. Han er positivt indstillet over for projektet, men han forventer at få erstatningsjord tæt på sine egne marker, før han kan gå med på idéen. Foto: Martin Franciere