Landmand kritiserer cykelsti: Det ender med en ulykke

Placeringen af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov kritiseres af lokal landmand. Han frygter, at placeringen nord for hovedvejen resulterer i en alvorlig ulykke ved indkørslen til hans gård.

RANGSTRUP: Landmand Marius Meldgaard er ikke glad for den placering, som Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har besluttet for den kommende dobbeltrettede cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov.

Udvalget har besluttet, at stien bedst placeres på den nordlige side af hovedvejen - begrundelsen er, at der er rørføringer langs den sydlige del af vejen. Og rørene i undergrunden vil man ikke "bøvle" med.

- Jeg er bekymret for, at der sker en højresvingsulykke, hvor en lastbil og en cyklist kommer i karambolage. Hvis det sker, er det to familiers liv, der bliver påvirket - både cyklistens og chaufførens, siger den 51-årig kyllingeavler.

Og det er netop kyllingerne, der bunder i Marius Meldgaards bekymring. Han opdrætter 500.000 kyllinger om året i to staldbygninger. Når kyllingerne er 41 dage gamle, bliver de to bygninger med tilsammen 72.000 kyllinger tømt. Det kræver masser af tung lastbiltrafik, der skal ind over den dobbeltrettede cykelsti.