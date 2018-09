Landbrugsstyrelsen forbliver på kasernen

TØNDER: Efter mandagens artikel om Gældsstyrelsen, der slår 60 stillinger op på den gamle kaserne i Tønder, pointerer Landbrugsstyrelsen, at de ansatte derfra bliver på stedet.

- Landbrugsstyrelsen har 100 medarbejdere på kasernen i Tønder, og vi har ingen planer om at flytte, lyder meldingen fra kommunikationsmedarbejder Line Schmidt Jensen.

Ifølge Line Schmidt Jensen kommer meldingen, da artiklen kunne forstås derhen, at kun Gældsstyrelsen i fremtiden skulle holde til på den nedlagte kaserne - hvilket ingenlunde er tilfældet.

Nok omhandler artiklen kun medarbejdere under Skatteministeriet, men det har alligevel skabt lidt unødig usikkerhed blandt vores kolleger i Tønder, at det fremlægges som om, det fremover kun er Gældsstyrelsen, der skal arbejder i kasernen, fremgår det af en skrivelse fra Landbrugsstyrelsens Line Schmidt Jensen.

- Vi er meget glade for at være i Tønder, og vi har altså tænkt os at blive i vores ende af kasernen - side om side med Gældsstyrelsen, lyder meldingen fra kommunikationsmedarbejderen.