Landbruget til møde om kommuneplan

Tønder: Mandag 17. september klokken 19 er landbruget i Tønder Kommune inviteret til møde på Agerskov Kro, hvor medarbejdere fra kommunen vil præsentere forslaget til Kommuneplan 2017-2019, som lige nu er i offentlig høring.

På mødet vil der blive orienteret om kommuneplanens indhold, men med særlig vægt på emner, der vedrører landbruget: byzoner, husdyrbrug samt natur- og landskabsudpegninger. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Onsdag 26. september klokken 8.05 (dørene åbnes klokken 7.45) er det erhvervslivet og detailhandlen, der er inviteret til morgenmadsmøde. Det sker i samarbejde med Erhvervs- og Vækstrådet.

Mødet finder sted i Skærbæk Fritidscenter, og udover en orientering om kommuneplanforslaget vil Lene Grønning fra Vækstråd Tønder komme med et indlæg. Kommuneplanen udstikker rammerne for den fysiske udvikling i kommunen de næste 12 år, og der udpeges blandt andet værdifulde landbrugsarealer ligesom der sker natur- og landskabsudpegninger. Der udlægges også erhvervsområder og fastlægges grænser for detailhandlen. Kommuneplanen er i høring frem til 1. oktober.