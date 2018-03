Landbruget og EU holder konference i Tønder

Tønder: Hvordan kommer fremtiden til at forme sig for landmænd i EU? Det er temaet for en konference, som er arrangeret af LHN, Bauernverband Slesvig-Holsten og Europa-Kommissionen i Danmark.

Konferencen holdes i Tønder på Ecco Conference Centre tirsdag 20. marts - og der er åbent for tilmeldinger til og med onsdag 14. marts. Det er gratis at deltage.

Og er man interesseret, er der nok at komme efter. Det er vidende folk, der skal tale.

Hovedindlægget holdes af Phil Hogan, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, og de øvrige oplægsholdere er Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef Landbrug & Fødevarer, Udo Hemmerling, vicegeneralsekretær Bauernverband Tyskland, Werner Schwarz, præsident Bauernverband Slesvig-Holsten, Joachim Rukwied, præsident Copa, Robert Habeck, minister for landbrug i Slesvig-Holsten og Erling Bonnesen, Venstres landbrugsordfører.

Indlæg og debat tolkes til dansk, tysk og engelsk.