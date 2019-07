Land møder by på en lørdag i Skærbæk

Skærbæk: Lørdag 27. juli mellem klokken 9.30 og 13 kan man ved butikker og forretninger umiddelbart sydvest for rundkørslen nord for Skærbæk opleve stor aktivitet.

Store traktorer med tilhørende udstyr, gamle traktorer, som næsten kan være inde under én af de nye, store traktorer og andre landbrugsredskaber, vil fylde området.

Der er også mulighed for at tage en brandbil i nærmere åsyn - ja, børnene kan ovenikøbet afprøve deres færdigheder som brandmand, da de kan prøve en mini brandslange.

Alt sammen er udstillet ved de forskellige butikker og forretninger i Nr. Skærbæk området.

Der vil være traktorringridning og udstilling af Puch knallerter, og der vil være kræmmere til stede, så man også får mulighed for at gøre en god handel.

Derudover vil der være mulighed for at børnene kan få en ridetur på en pony, prøve en hoppeborg eller forsøge sig med hvor gode de er til med en bold, at ramme en "flødebollekastemaskine".

Hvis sult og tørst på et tidspunkt skulle blive påtrængende, så er der også sørget for afhjælpning heraf, idet der kan købes øl/vand og pølser.

Det vil være en god idé at tage cyklen ud til Skærbæk Nord området - eller man kan benytte sig af hestevognen, som under hele arrangementet vil køre frem og tilbage mellem P-pladsen bag SuperBrugsen og ud til Skærbæk Nord, lyder det i en pressemeddelelse.

Arrangøren Skærbæk Erhverv håber nu blot på godt vejr, så alle får mulighed for en rigtig god oplevelse.