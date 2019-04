Lam mand i nød - hjælpen kom fra uventet kant

TØNDER: Snakken om, at nutidens unge kun har tanke på sig selv og hovedet i mobiltelefonen blev gjort til skamme i Tønders nordlige industrikvarter i tirsdags.

Her kom René Petersen kørende på sin trehjulede invalidescooter på vej til sin ugentlige behandlingstid hos FysioDanmark. Han nåede dog kun næsten frem til fysioterapeuten, for cirka 100 meter fra destinationen punkterede scooterens venstre baghjul. Og så var gode råd dyre.

Heldigvis kom en pakketransportbil forbi i fuld fart, men chaufføren stoppede og fik med hjælp fra liften bag på bilen læsset scooteren ind bag i varevognen. Imidlertid lykkedes det ikke at få René Petersen op ad trinnene til førerhuset, da han er lam i hele venstre side.

Til alt held kom en ung mand i samme øjeblik forbi. Han var på vej til at hente sin bil hos Dækspecialisten - og de to unge herrer blev hurtigt enige om, at de skulle dele opgaverne mellem sig.

Mens pakkekureren kørte scooteren til cykelsmeden for at få nye dæk på køretøjet, hentede den unge mand sin bil og kørte 84-årige René Petersen hjem.

René Petersen er de to hjælpere, som han betegner som "unge mænd", evigt taknemmelig for hjælpen - men han ved hverken hvad de hedder, eller hvor de kommer fra.

- Jeg vil bare sige dem tusind tak for hjælpen, siger René Petersen, der godt vidste, at de små hjul på scooteren var slidte. Faktisk havde han dagen før punkteringen tænkt, at de snart skulle skiftes.

- Når hjulene er så små, så bliver de hurtigt slidt, erkender han.

Det hører med til historien, at René Petersen ikke nåede sin aftale hos FysioDanmark. Til gengæld blev han af den ene unge mand kørt til døren i hjemmet på Ulriksallé.