Laksesæsonen var overstået på få sekunder

- Det er min største laks. Jeg stod et øjeblik og overvejede at sætte den ud igen, men nej, det kunne jeg ikke få mig selv til, siger Søren Knudsen.

Årets første

Søren Knudsen leverede med fangsten den første fisk i en kvote på i alt 35 store laks over 75 cm, som Sportsfiskerforeningen Vidå har fået tildelt i år.

Laksen er udset til at blive skåret op til koteletter, der skal tilberedes på grillen, fortæller fiskeren.

Det hører med til historien, at Søren Knudsens far, Knud Knudsen, ligeledes er en ivrig lystfisker. Han fangede sidste år et pragteksemplar på 10,4 kg, der endte med at blive sæsonens næststørste fangst i Vidå-systemet sidste år. Med sønnens hjemtagne fisk for 2018 er Knud Knudsen uanset hvad der sker, sikker på at bevare den interne familierekord - i hvert fald i år.