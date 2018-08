Lærkely får topkarakter ved tilsyn

Tønder: I juli var Socialtilsyn Syd på tilsynsbesøg på boinstitutionen Lærkely ved Tønder, og det har resulteret i en tilsynsrapport, hvor institutionen får topkarakterer på alle punkter. Lærkely er et botilbud for udviklingshæmmede borgere mellem 18 og 65 år.

Ved tilsynsbesøget bliver der blandt andet kigget på, om tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og beskæftigelse. Tilsynet vurderer også, om borgerne støttes i at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed, ligesom der bliver kigget på, om borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv.

Institutionerne bedømmes på syv forskellige områder: Uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel, organisation og ledelse og som det sidste parameter kompetencer og fysiske rammer.

Der gives karakterer mellem 1 og 5 for de enkelte områder, der hver især har en række underområder. Socialtilsynet vurderede Lærkely til at ligge på et 5-tal på alle områder, og det er ganske usædvanligt, at en institution scorer topkarakter over hele linjen, lyder det i en pressemeddelelse fra Tønder Kommune.