Lærer på Ludwig Andresen Schule anmeldt for vold

Syd- og Sønderjyllands Politi er lige nu ved at undersøge anmeldelser mod en lærer fra den tyske skole i Tønder. Ifølge forældrene til en dreng på skolen, tog læreren kvælertag og skubbede drengen, ligesom han blev udsat for mobning af læreren.

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er lige nu ved at gennemgå flere anmeldelser fra en række forældre til børn i 3. klasse på Ludwig Andresen Schule i Tønder. Ifølge anmeldelserne har en lærer på skolen udøvet vold mod eleverne i undervisningen. Blandt andet skulle læreren angiveligt have taget kvælertag, skubbet og mobbet en niårig dreng gennem et års tid. Lederen af Syd- og Sønderjyllands Politiets Områdecenter Syd, der dækker Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner, Preben West, bekræfter over for JydskeVestkysten, at politiet er ved at undersøge anmeldelser mod en ikke navngiven ansat på en skole i Tønder Kommune. Hvilken skole og hvor mange anmeldelser, politiet har modtaget, vil han ikke afsløre - kun at der er tale om netop "anmeldelser" i flertal. JydskeVestkysten erfarer fra et sæt forældre, der af hensyn til drengens tarv optræder anonymt, at op mod fire drenge fra skolens 3. klasse er videoafhørt i sagen.

Fakta Jysk Fynske Medier bruger som udgangspunkt ikke anonyme kilder.



Undtagelse kan gøres, når det er nødvendigt for at få vigtige historier frem, men kildens begrundelse for at være anonym skal altid vurderes kritisk.



I den aktuelle sag har avisen vurderet, at væsentligheden er af så stor betydning, at forældrenes ønske om anonymitet - der er begrundet i barnets tarv - er imødekommet.

Fysisk og psykisk vold Det, der af forældrene beskrives som mobningen af drengen, går næsten et år tilbage til umiddelbart før jul 2017. Dengang var drengens forældre ved at gå fra hinanden, og de fortæller, at de dengang slog drengens fortælling om kvælertag udøvet af en lærer hen som et barns overdrivelse. Siden er de blevet klogere. - I dag har vi det rigtig dårligt med, at vi ikke reagerede første gang, fortæller parret, der torsdag kørte drengen til videoafhøring i sagen. Der skulle gå yderligere et halvt års tid fra jul, til drengen igen ytrede sig om læreren, som drengen havde som underviser få gange om ugen - blandt andet som underviser i idræt. - X (lærerens navn udeladt, red.) kommer i fængsel, hvis politiet opdager det, sagde drengen, der på den måde for alvor fik sine forældres opmærksomhed. Drengen fortæller, at han i fire-fem tilfælde har været udsat for både fysisk og psykisk vold. Læreren har angiveligt taget kvælertag på drengen, hvis han ikke var opmærksom eller hørte efter og eleven blev skubbet, hvis han var for langsom i gymnastiksalen. Desuden har læreren foran de andre i klassen kaldt drengen for "dum" og "mærkelig", forlyder det.

Anmeldt til politiet Drengen flyttede skole til Ludwig Andresen Schule fra Tønder Grundskole, da klassen her var blevet for store og drengen ikke trivedes. I dag har han ondt i maven, fortæller forældrene, der fra andre elevers forældre har hørt tilsvarende fortællinger. I sidste uge valgte forældrene til den niårige drenge at anmelde læreren til politiet. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er tre drenge foruden den niårige anonymiserede dreng blevet videoafhørt i sagen. Forældrene er naturligvis triste over drengens fortælling, men de er mindst lige så skuffede over, at ingen af hverken lærerens kolleger eller skolens ledelse har grebet ind. - Læreren har svigtet, det er klart. Men skolens ledelse har også svigtet ved ikke at gribe ind, siger moren, der er gået til JydskeVestkysten, fordi hun ikke mener, at ledelsen har levet op til sit ansvar.