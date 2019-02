Lægger op til at genoverveje deltids-tider senere på året

Deltidspladserne i dagtilbuddene ændres fra 1. marts til at gå fra klokken 07.30 til 13.30. Det undrer flere forældre, som føler sig pressede til at tage en fuldtidsplads. Beslutningen står imidlertid ved magt - men der åbnes for, at man vil genoverveje tiderne senere på året.

- I forhold til søvnen kan man være i dialog med forældrene om eventuelt at putte børnene tidligere. Der er ikke et mindstekrav til længden af en lur - det er en balancegang, at de hverken sover for lidt eller for meget, siger hun.

- Områdebestyrelsen havde som helhed valget mellem tre forskellige tider, nemlig 6-13, 8-14 og så 07.30 til 13.30, som vi endte med. Det har alle områdebestyrelserne uafhængigt af hinanden gjort. Deltidsordningen gælder alle, så vi skal både tilgodese de, der er på barsel midlertidigt såvel som de, der gerne vil have en mere permanent ordning. Er du for eksempel skolelærer og starter klokken otte om morgenen, så passer det jo godt at aflevere børn 07.30, siger hun.

Den nye fordeling er nu blevet sådan, at en deltidsplads løber fra klokken 07.30 til 13.30 - en beslutning, som områdebestyrelserne i Skærbæk, Tønder og Løgumkloster/Toftlund uafhængigt af hinanden har valgt, forklarer områdeleder Susanne Nielsen, som er leder områdebestyrelsen for Skærbæk:

Lægger op til genovervejelser

Som fagchef for børn og skole i Tønder Kommune er det Per Hansen, som har det øverste ansvar for området. Han forklarer, at der er lagt op til, at man ser på tiderne igen til august og vil genoverveje dem der.

Men for nu træder de nye tider i kraft den 1. marts. Det kapper en halv time af i hver ende af dagen, og således sikres nedgangen fra 35 til 30 timer:

- Det, jeg har fået oplyst, er, at den tages op til august igen. Vi vil tage det op til genovervejelse der, siger han og fortsætter:

- Når vi lægger kompetencen ud til den enkelte forældrebestyrelse, så har vi også tillid til, at man gør, hvad man kan, for at tilgodese så mange som muligt.

Susanne Nielsen siger tilsvarende, at der er lagt op til nye drøftelser senere på året, og at man igen vil gøre sit til, at tiderne passer godt for så mange som muligt:

- Vi har meldt ud til forældrene, at vi i det tidlige efterår vil tage drøftelserne op igen, og så vil vi se, hvad vi kan gøre for at få det til at passe godt for så mange som muligt. Jeg vil sige, at det er svært at gøre alle tilfredse. Det er heller ikke godt at ændre tiderne hvert år, for så står der pludselig nogle, som er blevet afhængige af præcist den tid, vi kørte året før - og så skal de jo ud at ændre det.

Tilbage i Visby håber Regina Hansen Kløcker, at man vil genoverveje tiderne:

- Jeg håber, de vil samarbejde, for det er ikke meget, vi spørger efter. En halv til en hel time er det, der er spørgsmålet. Jeg håber, de tager det til sig i bestyrelsen, siger hun.