Lægehus tvunget til drastiske tiltag: Berører alle 6700 patienter

Kristine Bladt og Robert Chouinard er sammen med to andre læger kompagnoner i Lægehuset Skærbæk. De har gennem to år forgæves forsøgt at finde to ny partnere til huset - nu indfører de nye arbejsgange og rutiner for at få tid til at se patienterne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Manglen på praktiserende læger er så stor og omfattende, at Lægehuset Skærbæk fra 1. oktober indfører nye arbejdsgange og rutiner. Ændringerne vil kunne mærkes af alle lægehusets 6700 patienter.

SKÆRBÆK: Siden den 1. januar 2018, hvor to læger på henholdsvis 71 og 72 år gik på pension, har de fire tilbageværende kompagnoner i Lægehuset Skærbæk med lys og lygte ledt efter to afløsere. Uden held. Det tager de fire kompagnoner nu konsekvensen af, og indfører nye rutiner og arbejdsgange i huset. - Der er bare ingen henvendelser fra unge læger til vores område. Sådan er det bare, konstaterer Kirstine Bladt, der med sine 68 år også med lethed kunne læne sig tilbage og nyde sit otium efter et langt arbejdsliv. Men sådan bliver det ikke foreløbig. - Så ville der kun være tre læger tilbage i huset, og de ville stå med håret i postkassen. Det kan jeg ikke være bekendt - og desuden kan jeg lide mit arbejde, tilføjer Kirstine Bladt. Og hvad gør lægerne i et lægehus så, når manglen på praktiserende læger er så massiv? Man tænker i nye baner og indfører nye rutiner.

I dag bruger vi rigtig megen tid på at snakke med folk om morgenen, men i stedet for at snakke, kan vi bruge tiden på at behandle og se til de syge. Kirstine Bladt, praktiserende læge, der varsler nye tider for patienterne

Lægehuset Skærbæk Sundhedshuset i Skærbæk blev indviet i december 2014. Her blev der samlet forskellige sundhedstilbud - blandt andet Lægehuset Skærbæk.Der er i dag fire kompagnoner i lægehuset:



Kristine Bladt, 68 år



Ana Lopes, 42 år, Portugal



Robert Chouinard, 48 år, Canada



Kristian René Kristensen, 50 år



Desuden er der tilknyttet en fast vikar, Nadia Hess, Tyskland



Endvidere har lægehuset tre sekretærer, to sygeplejersker og to laboranter ansat.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Foruden den canadiske kollega Robert Chouinard, har Kristine Bladt, en kollega fra Portugal, Ana Lopes, og en fast vikar i lægehuset fra Tyskland, Nadia Hess. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Start den 1. oktober De nye tider for lægehusets 6700 patienter begynder den 1. oktober. Her vil patienterne, i modsætning til i dag, ved telefonisk henvendelse blive mødt af af en sekretær/sygeplejerske i stedet for en læge. Sygeplejersken vil vurdere vigtigheden af opkaldet - er det akut, kan det vente til lægen har en ledig tid, og ellers om det er noget, som en anden medarbejder kan tage sig af. - Sådan var det også i gamle dage. I dag bruger vi rigtig megen tid på at snakke med folk om morgenen, men i stedet for at snakke, kan vi bruge tiden på at behandle og se til de syge, siger Kirstine Bladt. Hvis den ikke-lægefaglige person skønner, at en læge skal tale med patienten, vil denne blive ringet op af en læge samme dag i tidsrummet klokken 11.30 til 12.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Kirstine Bladt er i dag 68 år - men hun har ingen aktuelle planer om at stoppe som praktiserende læge i Skærbæk. - Jeg kan jo lide mit job, som hun siger. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ikke tid til siesta For at spare tid ser Robert Chouinard, der stammer fra Canada, men er lægeuddannet i USA, gerne, at patienterne til ikke-hasteopgaver, skriver e-mails til lægerne i lægehuset. - Jeg vil gerne opfordre flere til at skrive e-mails. Det kan være ved opgaver, hvor patienten har udslæt, ondt i knæet eller gør sig tanker om at erstatte p-pillerne med spiral. Så svarer vi inden for fem dage, lover den 48-årige canadier. Næste ændring møder de patienter, der ankommer til lægehuset i tidsrummet klokken 12 til 12.30. Der vil administrationen være lukket - det samme vil de fire lægekonsultationer. Dog ikke fordi de i alt 12 ansatte tager en siesta, men fordi man i huset vil prioritere at spise sammen for blandt andet at udnytte hinandens ressourcer og erfaringer til at tage en snak om patienter eller særlige problematiske diagnoser. Som Robert Chouinard udtrykker ændringen: - På den måde kan vi trække på hinandens erfaringer.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Kirstine Bladt havde indtil for to år siden fem kolleger i lægehuset - nu har hun tre og en fast vikar fra Tyskland. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tid til kvalitet Hvis en patient nu frygter, at det bliver helt umuligt at ringe til lægehuset med en akut lidelse i frokostpausen, så kan man godt tage en slapper. Der vil altid være en akuttelefon, som man kan ringe på. Nummeret vil man få oplyst fra telefonsvareren, når man ringer til lægehuset. Ændringerne for lægerne i Skærbæk skulle gerne resultere i, at lægerne får mere kvalitetstid til patienterne, i stedet for at bruge tiden på de til stadighed flere pålagte opgaver, som presses ned over lægerne fra stat og region. Selv om 6700 patienter til fire læger og en vikar ikke er for mange, så håber lægerne at tiltagene vil begrænse stress og andet uvæsen. - For 20 år siden var det meget nemmere at være praktiserende læge. Med det her vil vi gerne passe på os selv, så vi kan holde længere og ikke blive syge, siger Kirstine Bladt. Hvor lang tid har du selv tænkt dig at blive ved? - Lige nu siger jeg, at jeg bliver ved til jeg fylder 70, siger Kirstine Bladt. Kirstine Bladt, der stammer fra Møgeltønder, fylder 70 år i september 2021.