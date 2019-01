Lå blandt kartoflerne: Granat fundet på sønderjysk kartoffelfabrik

Toftlund: Medarbejderne på en sønderjysk kartoffelfabrik ved Toftlund må have fået noget af et chok mandag morgen. For mellem alle kartoflerne lå pludselig en granat. Det fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- I forbindelse med sortering af kartofler fandt de en granat. Vi fik anmeldelsen omkring klokken 08.30, siger han.

Der er nu bomberyddere på vej til kartoffelfabrikken.

- Vi ved endnu ikke noget om granaten, men vi kan kun gisne om, at det er noget fra krigens tid, siger vagtchefen.