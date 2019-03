LA-politiker om direktør-afgang: - Jeg er et stort spørgsmål

Claus Hansen (LA) klandrer borgmester Henrik Frandsen (V) for, at vækstdirektør Lene Grønning har sagt sin stilling op. "Det kan næppe overraske, når borgmesteren har meddelt, at Vækstråd Tønder nedlægges, og hendes stilling dermed forsvinder", skriver han i læserbrev. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Claus Hansen (LA) blev noget overrasket, da han i JydskeVestkysten i sidste uge kunne læse, at direktør for Vækstråd Tønder havde sagt sin stilling op. Han havde nemlig intet hørt, selv om borgmesteren var vidende om opsigelsen i en uge, siger Claus Hansen.

TØNDER: Liberal Alliances Claus Hansen stod tilbage med en mærkelig smag i munden, da han i JydskeVestkysten sidste onsdag kunne læse, at direktøren for Vækstråd Tønder, Lene Grønning, pludselig havde valgt at sige sin stilling op. Meldingen kom ud af den blå luft, og uden at Claus Hansen på nogen måde som medlem af kommunalbestyrelsen var blevet varslet. - Jeg var et stort spørgsmålstegn. Det er mildest talt en underlig ageren af borgmesteren, at jeg som politiker skal læse om hendes afgang i JydskeVestkysten. Det er bare ikke i orden, siger Claus Hansen, der er medlem af kommunens økonomiudvalg. Borgmester Henrik Frandsen (V) er formand for Vækstråd Tønder. I et læserbrev, der bringes i avisen i dag, stiller Claus Hansen spørgsmålstegn ved, om det er korrekt, hvad han erfarer, at borgmesteren har planer om at nedlægge vækstrådet helt: - Men spørgsmålet er, om borgmesteren egentlig kan sige det? Sige at Vækstråd Tønder nedlægges, og hun dermed bliver overflødig? Borgmesteren kan godt nok sige det, men han har ikke kompetencerne til at nedlægge vækstrådet, skriver Claus Hansen i læserbrevet.

Regler skal overholdes Claus Hansen mener, at det er op til den samlede kommunalbestyrelse at vurdere, om Vækstråd Tønder skal nedlægges. Det var samme organ, der i sommeren 2017 vedtog vækstrådet, og derfor skal den endelige beslutning ligge hos de 31 lokalpolitikere. - Vi lever i et land med love og regler, som skal følges, siger Claus Hansen, der ud fra sagens gang vurderer, at Lene Grønnings afgang mere var en fyring, end en frivillig afgang: - Er det så ikke underligt, at hun stopper nu? Nok nej. Det kan næppe overraske, at hun smider handsken, når borgmester Henrik Frandsen har meddelt, at Vækstråd Tønder skal nedlægges og hendes stilling dermed forsvinder. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger opsagde Lene Grønning sin stilling den 3. marts med virkning fra den 15. marts. Men allerede før den 3. marts, vidste en kreds af folk omkring hende, at hun var på vej væk. Og af referatet fra Vækstråd Tønders møde den 25. februar fremgår det, at "der udsendes en pressemeddelelse, når Lene Grønning har orienteret sit personale".

Kan være lige meget I sit læserbrev spørger Claus Hansen også til, hvordan erhvervslivet forholder sig til hele miseren. - Er de (erhvervslivets repræsentanter, red.) bare statister eller hvad? Hvis man spørger Martin Iversen, der er udpeget af Rømø-Tønder Turistforening, og som er næstformand i Vækstråd Tønder, så kunne det umiddelbart godt virke sådan - altså, de er statister? - Det kunne gode se sådan ud, men borgmesteren arbejder på en løsning, siger Martin Iversen og sukker dybt: - Nu er hun så væk, og så kan det hele være lige meget. Så giver det ikke mening at forsætte med vækstrådet. Da nyheden om, at Lene Grønning havde opsagt sin stilling, blev offentliggjort i sidste uge, fortalte Martin Iversen, at han var ked af det. - Hun har kompetencerne, men de kompetencer har man fra Tønder Kommunes side valgt ikke at benytte sig af. Og det er jeg meget ked af, sagde Martin Iversen.

Lukket punkt Borgmester og formand for Vækstråd Tønder, Henrik Frandsen (V), afkræfter, at et punkt om lukning af vækstrådet kommer på økonomiudvalgets næste møde. - Der kommer ikke et punkt om lukning af Vækstråd Tønder på næste møde i økonomiudvalget. Men det betyder ikke, at vi ikke kommer til at snakke om vækstrådet, siger borgmesteren. Henrik Frandsen erkender, at der skal behandles en personalesag på mødet, men da det er et lukket punkt, må han ikke sige mere. Til gengæld er det ifølge borgmesteren korrekt, at en beslutning om lukning af vækstrådet skal træffes af kommunalbestyrelsen. Ifølge Claus Hansens læserbrev, er Lene grønning fyret. Passer det? - Det må stå for hans regning, lyder svaret fra Henrik Frandsen. Claus Hansen siger, at han ikke er blevet underrettet på økonomiudvalgsmødet. - Der var seks punkter på dagsordenen, men jeg refererer ikke fra udvalgsmødet, siger Henrik Frandsen. I en pressemeddelelse fra Tønder Kommune i forbindelse med Lene Grønnings opsigelse, blev det forklaret, at hendes opsigelse begrundes med ny lovgivning, der er trådt i kraft ved årsskiftet.