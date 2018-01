Kvickly holder stadig lukket

Alt er sat ind på at fange den rotte, der tilsyneladende er på afveje i Kvickly i Tønder. Apoteket har åbent.

Tønder: Kunderne i Kvickly Tønder må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Butikken holder stadig lukket på grund af mistanke om, at der er en rotte på afveje i butikken.

Kvickly lukkede søndag eftermiddag, efter at der var blevet fundet spor af det, der lignede efterladenskaber fra en rotte.

Michael Næsby, der er butikschef i Kvickly, siger, at der søndag blev strøet mel ud forskellige steder i butikken for at se, om der var aktivitet i melet.

- Det kunne vi konstatere, at der var, så nu lukker vi områder af og prøver at indkredse stedet.

Michael Næsby fortæller, at skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil er tilkaldt for at tage sig af opgaven.

Både Kvickly, bageren, bistroen og postbutikken har lukket. Apoteket har dog stadig åben, og det er også muligt at hente pakker i pakkeboksene i forhallen.

Al anden udlevering af pakker er flyttet til det gamle posthus på hjørnet af Vestergade og Kongevej i Tønder, og her kan der i hverdagen hentes pakker mellem klokken 12 og 17.