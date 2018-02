Kvickly åbner igen på tirsdag

- Vi har i den her sag valgt virkelig at gå med livrem og seler. I branchen er der normalt en 48 timers regel. Altså, man må åbne igen 48 timer efter at der er observeret aktivitet. Vi har sidst haft aktivitet onsdag aften, så vi kunne i realiteten have valgt at åbne lørdag, men vi vælger altså at være ekstra grundige og omhyggelige og vi når op på 96 timer i morgen, mandag. Vi åbner igen tirsdag morgen, med en frisk butik, hvor der også er nået at komme friske varer på hylderne, forklarer Michael Næsby, der er butikschef i Kvickly.

Tønder: Præcis en uge efter at Kvickly i Tønder måtte lukke, efter at der var fundet spor fra skadedyr, er der gode nyheder. Butikken åbner igen tirsdag morgen.

Kvickly lukkede søndag den 28. januar om eftermiddagen, efter at der var blevet fundet spor af det, der lignede efterladenskaber fra en rotte.Skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil har siden dagligt været i butikken, for at tage sig af opgaven. Siden onsdag aften har der ikke været skadedyrsaktivitet. Både Kvickly, bageren, bistroen og postbutikken har været lukket. Kvickly åbner igen tirsdag den 6. februar. Normalt i branchen gælder en 48 timers regel, når Kvickly i Tønder åbner igen, har der været 132 timer uden aktivitet.

Professionelle har hjulpet til

Michael Næsby har hele ugen arbejdet tæt sammen med fødevarestyrelsen og skadedyrsbekæmperne og samtidig har en lille, udvalgt medarbejderstab holdt øje med butikken, og sørget for at håndtere varerne.

-Mandag bliver butikken rengjort af nogle specialister, der ved præcis hvordan man gør rent og descinficerer efter sådan en tur. Og så kan vi også nå at få ferskvarer hjem til butikken, så vi åbner med en butik, hvor vi har noget at tilbyde kunderne, forklarer Michael Næsby, der er glad for alle de positive tilkendegivelser han har fået i løbet af den seneste uge. Kunderne har i høj grad udtrykt sympati på sociale medier og ved personlig kontakt til butikkens personale.

- Jeg er ligefrem beæret over alle de kommentarer vi har fået - man kan mærke at kunderne vil os og det er da også derfor vi vælger at bruge ekstra tid, før vi åbner igen. For det gør da ondt at smide varer ud, men vi gør hvad der skal til, for at kvaliteten er i orden, lover Michael Næsby.